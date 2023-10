ASTANA, Kasachstan, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der Franzose Adrian Mannarino, Weltranglisten-34., gewann am Dienstag das ATP 250 Astana Open in der kasachischen Hauptstadt und besiegte im Finale den Weltranglisten-28. Sebastian Korda (USA) mit 4:6, 6:3 und 6:2.

Nach dem Finale bedankten sich Korda und Mannarino bei den Zuschauern für ihre unglaubliche Unterstützung.

Adrian Mannarino sagte: „Es war eine großartige Woche für mich, mit vielen Fans, die kamen und mich anfeuerten." Ich werde kaum so angefeuert, nicht einmal in Frankreich, also war es wirklich schön, diese Atmosphäre die ganze Woche zu haben." Er fügte hinzu: „Ich bin immer froh, wieder in Astana zu sein, es war das dritte Mal in diesem Jahr, ich fühle mich sehr willkommen und ich freue mich darauf, nächstes Jahr wieder dabei zu sein."

Sebastian Korda sagte: „Ich möchte mich bei Herrn Bulat Utemuratov für das unglaubliche Turnier bedanken. Ich bin bereits zum vierten Mal hier. Es ist immer eine große Ehre, wieder in Kasachstan zu sein."

Informationen zu den Astana Open

In den Jahren 2020 und 2021 fanden in Astana ATP-250-Turniere statt, und 2022 wurde die erste ATP-500-Serie veranstaltet. Zu den Spielern, die in diesem Jahr in Astana antraten, gehörten die Nummer 26 der Weltrangliste und der Gewinner des ATP 500 Halle Open Alexander Bublik, der Anführer der kasachischen Nationalmannschaft, der Davis Cup-Sieger, 19-fache ATP-Sieger und ehemalige Weltranglistendritte Stan Wawrinka (Schweiz), ein weiterer ehemaliger Weltranglistendritter, Dominic Thiem (Österreich), sowie der Junioren-Grand-Slam-Sieger und ehemalige Junioren-Weltranglistenerste, Sebastian Korda (USA).

Während des gesamten Turniers in Astana besuchten mehr als 16.000 Zuschauer die Spiele. Der kasachische Tennisverband brachte Kinder aus seinen Tenniszentren im ganzen Land mit, so dass täglich mehr als 1.000 Kinder das Turnier besuchten.

Vierzig Fernsehsender aus 110 Ländern hatten die TV-Rechte für das Turnier. Allein in Kasachstan erreichte die Zahl der Fernsehzuschauer 2 Millionen. Über das Turnier wurde weltweit in Print- und Online-Medien berichtet, wobei über 150 kasachische und internationale Journalisten für das Turnier akkreditiert waren.

Tennisspieler nahmen an von der KTF organisierten philanthropischen Veranstaltungen teil. Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Alexander Bublik und Sebastian Korda besuchten das „Asyl Miras Autism Center". Sebastian Korda und Adrian Mannarino nahmen an der traditionellen Baumpflanzungszeremonie auf der „Alley of Champions" im Nationalen Tenniszentrums teil.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2237866/Kazakhstan_Tennis_Federation.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2237867/Kazakhstan_Tennis_Federation.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1883640/4320418/Kazakhstan_Tennis_Federation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/atp-250-astana-open-ergebnisse-und-turnierubersicht-301946598.html