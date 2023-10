In Indonesien gilt eine erfolgreiche Bilanz auf lokaler Ebene oft als solide Grundlage für Politiker, die sich auf nationaler Ebene profilieren wollen. Das jüngste Beispiel ist der derzeitige Präsident Joko Widodo, der Bürgermeister von Surakarta und Gouverneur von Jakarta war, bevor er 2014 Präsident wurde.

Die Indonesier gehen in vier Monaten zu den Wahlurnen. Mit seinem starken Engagement für Demokratie und Korruptionsbekämpfung wirbt Pranowo für eine Fortsetzung der demokratischen Politik des Landes.

Unter Pranowo wurden von 2016 bis 2022 mehr als 1,2 Millionen Häuser gebaut. Seine Finanzierungsreformen in Zentraljava wurden landesweit übernommen und seine innovativen „Bauernkarten" mit Daten zu Anbauflächen, Pflanzen und Düngemitteln wurden ebenfalls landesweit eingeführt.

Während seiner zehnjährigen Amtszeit als Gouverneur ordnete Pranowo eine kostenlose Grundschulausbildung, den Bau öffentlicher Infrastrukturen, die Ausweitung von Programmen zur Armutsbekämpfung und die Stärkung der Bauern an. Seine zweite Amtszeit endete letzten Monat.

Noch vor einem Jahrzehnt lag die multidimensionale Armut in Zentraljava, die Faktoren wie Gesundheit, Bildung und Lebensstandard berücksichtigt, bei fast 39 Prozent. Bis 2021 sank dieser Wert auf weniger als acht Prozent.

JAKARTA, Indonesien, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der Präsidentschaftskandidat der regierenden PDI-P-Partei in Indonesien, Ganjar Pranowo, nutzt seine starken Leistungen als Gouverneur von Zentraljava, um die Wähler des größten Landes in Südostasien für sich zu gewinnen. Mit über 100 Millionen Indonesiern unter 40 Jahren ist seine wachstumsfreundliche Botschaft attraktiv für Erstwähler.

Ehemaliger Gouverneur von Zentraljava mit starker Erfolgsbilanz tritt für die indonesische Präsidentschaftswahl an

