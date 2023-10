Trench Metals identifiziert Explorationsziele im Uranprojekt Carter Lake

Vancouver, Kanada – 3. Oktober 2023 / IRW-Press / - Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich, den aktuellen Stand der Exploration in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Carter Lake zu melden, das sich auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens befindet.

Eine Untersuchung der VTEM- (Versatile Time Domain Electromagnetic) Daten ergab mehrere mögliche Explorationsziele. Die identifizierten Zielgebiete sind vorherrschend entweder als leitfähige Zonen (Graphit führende Zonen) auf der Festgesteinsebene oder als Alterationssysteme in der Nähe der Diskordanz gekennzeichnet. Insbesondere weisen diese Konduktoren eine starke Ausrichtung an Radongas-Anomalien auf, die im Bereich des Carter-Lake-Korridors, einer bedeutenden regionalen Kalkstruktur, vorhanden sind. Diese Struktur verläuft parallel zum berühmten Patterson-Lake-Korridor, der dafür bekannt ist, dass wichtige Uranentdeckungen in ihm gelagert sind. Dazu gehören bedeutende Lagerstätten wie die Lagerstätte Triple R im Eigentum von Fission Uranium und die Lagerstätte Arrow von Nexgen Energy.

Anhand der Ergebnisse wurden insgesamt zwölf leitfähige Zielzonen identifiziert. Auf der Basis einer Kombination von Faktoren, unter anderem Reaktionsstärke, Streichwinkel, Streichlänge und magnetische Analyse, wurden TZ-2 und TZ-4 als die Ziele mit höchster Priorität vorgemerkt Insbesondere stimmt ihr Streichwinkel mit den Faltenachsen oder Verwerfungen überein; außerdem verfügen sie über eine längere Streichlänge und befinden sich in Nähe zu niedrigen Magnetfeldern und Gebieten mit Diskontinuitäten im hohen Magnetfeld.

Das Unternehmen setzt sich im Rahmen seiner gesamten Betriebstätigkeit nach wie vor engagiert für verantwortungsvolle Explorationspraktiken und Umweltschutz ein. Das Unternehmen hält sich an alle geltenden Vorschriften und Standards und stellt sicher, dass seine Aktivitäten unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften durchgeführt werden.

