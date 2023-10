Armis Biopharma gibt den Erhalt eines Auftrags in Höhe von 20,3 Millionen US-Dollar von der Defense Threat Reduction Agency zur Entwicklung von Veriox DECON für Wunden auf dem Schlachtfeld bekannt

FORT COLLINS, Colorado, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Armis Biopharma, Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der Defense Threat Reduction Agency (DTRA) einen Auftrag in Höhe von 20,3 Millionen US-Dollar für die Entwicklung seines patentrechtlich geschützten Dekontaminationsprodukts Veriox DECON für chemische Kampfstoffe (CWA) zur Verwendung bei Wunden auf dem Schlachtfeld erhalten hat. Dies ist ein wichtiges Produkt für Soldatinnen und Soldaten, die bei einer Verwundung chemischen Kampfstoffen ausgesetzt sind, da die Technologie dazu beitragen kann, Leben zu retten und die Möglichkeiten für eine angemessene Versorgung von Schwerverletzten zu erweitern. Die Ausgabe der DTRA JSTO-Publikation „JSTO in the News" vom Mai 2023 enthielt den Artikel „Beyond a Bandage", der die Bedeutung der Technologie von Veriox DECON für Militärpersonal erklärt.

Die Veriox -Technologie von Armis (Veriox DECON) hat sich in zwei separaten Studien des U.S. Army Medical Research Institute of Chemical Defense (USAMRICD) als wirksam bei der Neutralisierung von chemischen Kampfstoffen erwiesen.