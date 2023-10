Lidl setzt bei Obst und Gemüse neue Maßstäbe für einen verantwortungsvollen Umgang mit Süßwasser (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl engagiert sich für ein nachhaltiges Wassermanagement in

der Landwirtschaft: Der Lebensmittelhändler lässt bis Februar 2026 100 Prozent

seines Obst- und Gemüsesortiments aus neun Risikoländern, darunter Spanien,

Ägypten, Griechenland und Italien, nach anerkannten Wasserstandards

zertifizieren. Ressourcen zu schonen ist eines von sechs Fokusthemen, für die

Lidl sich im Rahmen seiner internationalen Nachhaltigkeitsstrategie "Auf dem Weg

nach morgen" stark macht.



Die jüngsten verheerenden Dürren und Überschwemmungen zeigen einmal mehr, wie

wichtig ein bewusster Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser ist. Der

Lebensmittelbranche kommt hier eine besondere Relevanz zu, da die Landwirtschaft

für 70 Prozent des weltweiten Wasserverbrauchs verantwortlich ist. Lidl setzt

sich daher gemeinsam mit seinen Partnern in der Lieferkette für den

verantwortungsvollen Umgang mit Wasser ein.





Das Ziel von Lidl: Bis Februar 2026 sollen 100 Prozent der Obst- undGemüse-Erzeuger aus Hochrisikoländern nach anerkannten Wasserstandardszertifiziert sein. Mit Hilfe des WWF Wasserrisikofilters fokussiert derDiscounter dabei auf neun Wasserrisikoländer: Spanien, Italien, Griechenland,Portugal, Ägypten, Marokko, Israel, Chile und Südafrika. "Mit unsererambitionierten Wasserstrategie, zu der sich alle 31 Länder, in denen Lidl mitFilialen vertreten ist, verpflichtet haben, wollen wir neue Maßstäbe für einnachhaltiges Wassermanagement in unserer Branche setzen", erläutert Jan Bock,stellvertretender Geschäftsleitungsvorsitzender der Lidl Dienstleistung GmbH &Co. KG. "Als Einkäufer von wasserintensiven Lebensmitteln kommt uns einebesondere Verantwortung und auch eine Vorreiterrolle zu. Wir sind überzeugt,dass unsere Bemühungen im Bereich Obst und Gemüse einen wertvollen Beitrag zumlangfristigen Schutz der Wasserressourcen weltweit beitragen können."In der konkreten Umsetzung unterstützt Lidl anerkannte Siegelinitiativen undsetzt gleichzeitig Mindeststandards für nachhaltige Produktionspraktiken imHinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser. Dabei orientiert sichLidl an den Wasserstandards des Basket of Water der Sustainability InitiativeFruit & Vegetables. Dieser umfasst unter anderem den GlobalG.A.P. SPRING("Sustainable Program for Irrigation and Groundwater Use") Standard - der eineReihe von Kriterien zur Beurteilung eines nachhaltigen Wassermanagements inlandwirtschaftlichen Betrieben enthält. Darüber hinaus begleitet Lidl alsMitglied der Multi-Stakeholder Initiative Alliance for Water Stewardshipgemeinsame Projekte in Flussgebieten mit hohen Wasserrisiken. Bereits imFrühjahr 2022 haben in Südspanien ein großer Produzent und eine Kooperative, dieauf einer Gesamtfläche von 1.100 Hektar unter anderem Beeren und Tomatenanbauen, eine AWS-Zertifizierung erhalten.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5617342OTS: Lidl