FendX absolviert erfolgreichen Testlauf zur Herstellung von REPELWRAP-Folien in der Betriebsanlage von Dunmore

- Die Folienherstellung unter Einsatz der Maschinen von Dunmore nahm nur wenige Minuten in Anspruch, während die Herstellung des ursprünglichen Prototypen im Labor rund 24 Stunden dauerte.

- Die Erwartungen an die abweisenden Eigenschaften der auf diese Weise hergestellten Folie wurden erfüllt.

Oakville, Ontario, 3. Oktober 2023 / IRW-Press / - FendX Technologies Inc. (CSE: FNDX) (OTCQB: FDXTF) (FWB: E8D) (das „Unternehmen“ oder „FendX“), ein Nanotechnologieunternehmen, das Oberflächenschutzbeschichtungen entwickelt, um die Verbreitung von Krankheitserregern zu verringern, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Produktionstestlauf auf der kommerziellen Fertigungslinie der Firma Dunmore International Corp. („Dunmore“) erfolgreich absolviert und damit sein Zwischenziel im Rahmen der Skalierung erreicht hat, nämlich den Beweis zu erbringen, dass die REPELWRAP-Folie skalierbar und für eine automatisierte Herstellung geeignet ist.

„Die erfolgreiche Automatisierung des Folienherstellungsprozesses ist der beste Beweis dafür, dass wir in Zusammenarbeit mit Dunmore und der McMaster University in der Lage sind, unsere Nanotechnologie weiter auszubauen“, erklärt Frau Dr. Carolyn Myers, die als CEO von FendX verantwortlich zeichnet. „Dass wir den Laborprototypen von der Größe einer Briefmarke, dessen Herstellung im Labor der McMaster University ursprünglich rund 24 Stunden dauerte, derart erweitern konnten, dass beim Testdurchlauf in der Firma Dunmore innerhalb von Minuten erfolgreich Bögen von nanobeschichteten Folien hergestellt wurden, ist ein beachtliches Unterfangen, auf das wir sehr stolz sind.“

Der Testlauf auf der Produktionslinie der Firma Dunmore umfasste die kontinuierliche Verarbeitung einer Kunststoffrolle (mit ca. 5.800 Fuß Länge), die auf einer rollenbasierten Fertigungslinie transportiert wurde. Das Ergebnis war die Herstellung von mit der Nanotechnologie des Unternehmens beschichteten Folienbögen. Damit wurde der Nachweis erbracht, dass die REPELWRAP-Folie erfolgreich auf den Kunststoff aufgebracht werden kann und für die automatisierte Herstellung geeignet ist. Muster des Films wurden an der McMaster University getestet und es wurde bestätigt, dass sie ähnlich abweisende Eigenschaften aufweisen wie der Prototyp aus dem McMaster-Labor. Mit diesem Erfolg hat das Unternehmen bewiesen, dass auf der kommerziellen Fertigungslinie von Dunmore der ursprüngliche Laborprototyp in der Größe einer Briefmarke zu REPELWRAP-Folienbögen hochskaliert werden kann. Diese positiven Resultate ermöglichen es dem Unternehmen, die Folien noch mehr zu verfeinern und weitere Tests, auch solche unter realen Bedingungen, durchzuführen. Die Automatisierung des Fertigungsprozesses ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Herstellung eines Produkts im kommerziellen Maßstab.