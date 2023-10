Zusammen mit Bewerber NVIDIA bildet AMD aktuell im Cloudgeschäft ein Duopol mit dementsprechenden Margen. Obwohl der PC-Markt nach dem Homeoffice-Boom unter hohen Lagerbeständen leidet, befindet sich die Aktie von AMD seit der Veröffentlichung der Quartalsdaten am 2. Mai 2023 noch immer um rund 25 % im Plus. Der KI-Boom rettet die Bilanz des Chipherstellers AMD. Halbleiterhersteller werden weiter von einer gehobenen Chipnachfrage profitieren. Die USA versuchen daher, die Produktion zurück ins Land zu holen und haben mit dem "Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors Act" (Chips Act) ein Investitionspaket im Volumen von etwa 50 Milliarden USD verabschiedet. Im Chipsektor ist quasi eine Deglobalisierung am Laufen. Die erweiterten Kapazitäten in der Produktion sollten die Preise von AMD-Produkten konkurrenzfähig halten.

