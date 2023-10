Erneut Rekordeinnahmen aus Hundesteuer in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Noch nie haben die Kommunen so viel Geld mit Hunden verdient wie im vergangenen Jahr. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober mitteilte, nahmen die öffentlichen Kassen 2022 rund 414 Millionen Euro aus der Hundesteuer ein: "ein neuer Rekordwert". Die Städte und Gemeinden nahmen damit 3,3 Prozent mehr ein als im Vorjahr.

"Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind in den letzten Jahren durchgehend gestiegen", berichteten die Statistiker am Mittwoch in Wiesbaden. Im Zehn-Jahresvergleich betrug die Steigerung 44 Prozent. Die Höhe der Hundesteuer bestimmen die Kommunen. Der Betrag hängt oft von der Zahl der Hunde oder von der Rasse ab. Insofern bedeuten höhere Steuereinnahmen nicht zwangsläufig, dass es auch mehr Hunde gibt./sat/DP/jha