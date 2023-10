Berlin (ots) -



- Erstmals seit dem zweiten Quartal 2022 steigt die Nachfrage nach

Wohnimmobilien leicht an

- Sukzessive Stabilisierung der Immobilienpreise - Rückgang liegt im Vergleich

zu Q2 2023 bei 0,6 Prozent

- Energiestatus von Immobilien immer häufiger ein Verhandlungspunkt für

Interessenten



Die Nachfrage nach Wohnimmobilien entwickelt sich nach aktuellen Daten von

McMakler erstmals seit dem zweiten Quartal 2022 leicht positiv. Nachdem sich die

Nachfrage im vergangenen Quartal bereits stabilisierte, stieg diese im dritten

Quartal dieses Jahres im Bundesdurchschnitt um 0,2 Prozent im Vergleich zu den

letzten drei Monaten 2023 an. Wie die Analyse von McMakler zeigt, betrifft der

Nachfrageanstieg überwiegend die Metropolregionen.





Dabei stabilisierten sich die Immobilienpreise weiterhin. Im Vergleich zumzweiten Quartal lag der durchschnittliche Preisrückgang im gesamten Bundesgebietbei gerade einmal 0,6 Prozent."Nach einem längeren Zeitraum, in dem Preisschwankungen und Unsicherheiten denMarkt dominierten, beobachten wir nun erste erfreuliche Marktentwicklungen, dievon einer allmählichen Stabilisierung auf einem neuen Niveau geprägt sind",betont Felix Jahn, Gründer und Geschäftsführer von McMakler. "DerNachfrageanstieg verdeutlicht, dass das Vertrauen der Käufer in den Marktzurückkehrt. Dieser Trend wird voraussichtlich dazu beitragen, denImmobilienmarkt kurz- bis mittelfristig zu beleben und die Dynamik in derBranche zu erhöhen" , führt Jahn weiter aus.Für die jüngste Erhebung hat McMakler Research, die Plattform fürImmobilienmarktanalysen von McMakler, die Preis- und Nachfragedaten in allenBundesländern sowie speziell auch in den A-Städten im dritten Quartaluntersucht. Dabei wurden die Transaktions- und Angebotsdaten berücksichtigt.*Die Nachfrage nach Wohnimmobilien kehrt in den Metropolregionen zurückTrotz der allgemeinen Stabilisierung zeichneten sich auch im dritten Quartalregionale Unterschiede in der Nachfrage ab. Spitzenreiter mit der höchstenInteressenten-Nachfrage unter den Bundesländern waren Hamburg (+10,4%), Bremen(+8,8%) und Hessen (+5%), die den stärksten Anstieg im Vergleich zum Vorquartalregistrierten. Bundesländer mit tendenziell ländlichen Regionen verzeichnetennach wie vor einen Nachfragerückgang. Darunter sind Rheinland-Pfalz (-9,1%),Sachsen (-7,1%) und Sachsen-Anhalt (-6,9%). Die Metropole mit dem größtenNachfragewachstum gegenüber der letzten drei Monaten ist München mit einemAnstieg von 30,8 Prozent. Stuttgart (-3,4%) und Düsseldorf (-2,2%) sind die