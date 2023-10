DAX erreicht 15.000 Punkte

Der DAX ist am Vortag erneut mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten aus dem Handel gegangen und zeigt sich am heutigen Mittwoch im frühen Handel erneut schwächer im Bereich von 15.000 Punkten.

Der Fear & Greed-Index notiert bereits bei 17 Punkten im Quantil Extreme Fear und deutet damit starke Überverkauftheit im S&P 500 an. Es ist nicht lange her, da waren die Aktienmärkte euphorisch und kaum jemand erwartete eine Korrektur. Unter anderem warnte aber der Fear & Greed-Index mit Notierungen im Bereich Extreme Greed und deutete damals ein Verlaufshoch an. Die Monate August, September und Oktober sind die schwächsten Börsenmonate im Jahr, wobei es im Oktober oft zum Turnaround kommt.