Significo kündigt Expansions- und Akquisitionsstrategie in Europa an

BERLIN, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Significo, ein Vorreiter in der digitalen Gesundheitsbranche, gibt im Folgenden seine strategischen Expansions- und Akquisitionspläne bekannt. Mit einem starken Fokus auf den deutschen und europäischen Digital-Health-Sektor will Significo durch zusätzliche Akquisitionen weiter substanziell wachsen. Das Produktportfolio soll durch Innovationen erweitert und das Team im Bereich Design, Engineering und Produktentwicklung verstärkt werden.

"Wir sind gut aufgestellt, um in vielversprechende Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit zu investieren, die mit unserer Mission und unseren Werten übereinstimmen. Wir sind besonders an Softwarelösungen als Medizinprodukt (DiGA und DiGA-Alternativen) interessiert, die künstliche Intelligenz für die Gesundheit nutzen, um Patienten auf ihrem Behandlungsweg unterstützen."

Significo prüft aktiv potenzielle Akquisitionsziele mit einem Jahresumsatz zwischen 1 und 5 Mio. Euro. Der strategische Ansatz des Unternehmens zielt darauf ab, sein Portfolio zu erweitern und digitale Gesundheitstechnologien zu entwickeln, die den Menschen in den Vordergrund zu stellen.

Dr. med. Jens Härtel (Chief Medical Officer): "Wir wollen die Gesundheit jedes Einzelnen in den Mittelpunkt stellen und dazu beitragen, dass die Daten jedes Einzelnen sinnvoll und unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen genutzt werden können, anstatt Datensilos zu verwalten. Die Motivation des Nutzers, seine eigene Gesundheit verbessern zu wollen, soll gesteigert werden."

Significo's Vision ist es, Technologien zu nutzen, um die Gesundheitsversorgung zu optimieren, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern, und jeden Einzelnen dazu befähigen, ein gesünderes Leben zu führen. Es ist das Ziel, an der Spitze von Innovation und digitaler Transformation im Gesundheitswesen zu stehen.

Significo zielt in erster Linie auf den europäischen Markt ab, ist aber offen für Partnerschaften und Übernahmen auf internationaler Ebene. Mit Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Texas hat Significo durch seine globale Reichweite eine starke Präsenz in einer Vielzahl von Märkten und Branchen aufgebaut.

Über Significo:

Significo wurde 2014 gegründet und ist ein führendes Unternehmen in der Gesundheitsbranche, das sich auf die Entwicklung digitaler Produkte für komplexe gesundheitliche Herausforderungen fokussiert. Significo arbeitet mit erstklassigen Versicherungsunternehmen, Leistungserbringern und anderen Partnern aus der Gesundheitsbranche zusammen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheitsversorgung für Menschen weltweit zu verbessern. Significo setzt sich für mehr Menschlichkeit in digitalen Lösungen ein, um nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch die Lebensqualität zu verbessern.

KONTAKT: Chris Koha, chris@significo.com

