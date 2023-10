JPMORGAN stuft INTEL CORP auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intel auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar belassen. Mit dem geplanten Börsengang der Sparte für programmierbare Spezialchips leiste der Konzern weiterhin gute Arbeit bei der Freisetzung weiterer Werten in seinem Portfolio, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte geht für das Intel-Segment von einer Bewertung von 20 bis 25 Milliarden US-Dollar aus./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 22:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 00:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 34,58EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harlan Sur

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m