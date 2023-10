Die USA sind in einer schweren Schulden-Krise, daher schiessen die Renditen (Kapitalmarkt-Zinsen) nach oben - die Aktienmärkte reagierten darauf zwar gestern mit einem Abverkauf, aber bisher ist das noch keine Panik. Das könnte sich aber heute ändern nach der Absetzung von McCarthy als Sprecher der US-Republikaner im Abgeordnetenhaus - denn das zeigt, dass die USA im Gefolge der Schuldenkrise in eine politische Krise geraten sind. Mit dem "Bürgerkrieg der Republikaner" wiederum steigen die Chancen, dass der government shutdown Mitte November kommen wird und inmitten dieser Schuldenkrise die USA dann weitgehend handlungsunfähig sein werden. Der US-Leitindex S&P 500 nun an der so wichtigen Marke von 4200 Punkten - wird sie nachhaltig unterschritten, dürfte an der Wall Street Panik aufkommen..

Hinweise aus Video: