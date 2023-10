BARCLAYS stuft Nordea auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea vor Zahlen von 13,20 auf 13,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die skandinavische Bank dürfte über ein eher unauffälliges drittes Quartal berichten, schrieb Analystin Namita Samtani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Besonders interessant seien die Aussichten für das kommende Jahr. Während der Markt mit stabilen Nettozinserträgen rechne, glaube sie an deren Wachstum./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 21:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 10,08EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Namita Samtani

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,60

Kursziel alt: 13,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m