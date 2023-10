Der lange andauernde Höhenflug der Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009) fand am 4. April 2023 bei 281,30 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Danach trat die die Aktie in eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen 235 bis 270 Euro ein. Trotz positiver Unternehmensmeldungen konnte sich die Aktie zuletzt nicht dem schwachen Trend des Gesamtmarktes entziehen. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie bei 230,50 Euro.

Da die Aussichten für Rüstungskonzerne als positiv angesehen werden, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 320 Euro (JP Morgan Chase) ihre Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie. Kann sich die Aktie nach dem massiven Kursrückgang der vergangenen Tage in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 245 Euro erholen, wo sie zuletzt am 2.10.23 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.