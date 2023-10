BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Investmentzahlen für Q3 2023 / Weiterhin verhaltene Investmentmärkte, aber leichte Belebung im dritten Quartal

Frankfurt/Main (ots) - Die Dynamik auf den gewerblichen Investmentmärkten zeigte

sich auch im dritten Quartal weiter verhalten, konnte aber trotzdem eine leichte

Belebung zu den Vorquartalen verzeichnen. Insgesamt wurden bis Ende September

knapp 16,3 Mrd. EUR in gewerblich genutzte Immobilien investiert. Gegenüber dem

Rekordwert des Vorjahres beläuft sich der Umsatzrückgang auf ca. 63 %, wobei die

Aussagekraft dieses Vergleichs aufgrund des nicht vergleichbaren

Finanzierungsumfelds sehr begrenzt ist. Aber auch der 10-Jahresdurchschnitt wird

um 55 % unterschritten, wodurch das aktuell moderate Marktgeschehen

unterstrichen wird. Das bisherige Transaktionsvolumen bewegt sich damit

weiterhin in etwa auf dem Niveau wie in den Jahren kurz nach der Finanzkrise,

allerdings mit leichter Aufwärtstendenz. Investitionen in Wohnimmobilien (ab 30

Einheiten) fielen mit gut 3,9 Mrd. EUR ebenfalls deutlich unterdurchschnittlich

aus. Das Gesamtvolumen im deutschen Markt beläuft sich demzufolge auf 20,2 Mrd.

EUR. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNP Paribas Real Estate.



Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick: