Streaming-Studie Integrierte Spiele animieren User zum Abokauf - Kommen jetzt mehr kostenloses Gaming und Extra-Funktionen? (FOTO)

Frankfurt (ots) - Bei integrierten Spielen ist rund jeder dritte User unter 40

Jahren eher bereit, ein Streaming-Abo abzuschließen. Bei den über 40-Jährigen

ist jeder Fünfte interessiert. Obwohl die Nutzer laut der Simon-Kucher

Streaming-Studie für Gaming-Funktionen bereits jetzt moderate Aufpreise

akzeptieren würden, sind im Verdrängungskampf gebührenfreie Spielepakete zu

erwarten. Mehr als jeder Dritte ist zudem an "Watch Together" interessiert, rund

ein Viertel an "Social Streaming".



- Über 40 % der 18- bis 39-Jährigen sind an einer Kombi aus Streaming und Gaming

interessiert

- 30 % der U40-User wären eher geneigt ein Streaming-Abo abzuschließen, wenn

Spiele enthalten sind

- Aber: 46 % der 18-39-Jährigen glauben, dass Gaming die Qualität der

Videoinhalte negativ beeinflusst

- 40 bis 50 % der U40-User sind bereit, moderate Aufpreise (1-3 Euro) für ein

Spielepaket zu zahlen

- Mehr als jeder Dritte an "Watch-Together" (synchronisierte Wiedergabe an

mehreren Orten) interessiert

- Rund ein Viertel an Social Streaming (sehen, was Familie und Freunden

streamen) interessiert