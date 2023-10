BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Wohn-Investmentmarkt für Q3 2023 / Deutscher Wohn-Investmentmarkt bleibt auf Konsolidierungskurs

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt/Main (ots) - Die Zurückhaltung von Investoren am Wohn-Investmentmarktim ersten Halbjahr 2023 setzt sich auch im dritten Quartal 2023 fort. DasTransaktionsvolumen auf den deutschen Wohn-Investmentmärkten bleibt damit nachden ersten neun Monaten deutlich hinter den Vorjahren zurück. Bundesweit wurdenim bisherigen Jahresverlauf 3,92 Mrd. EUR in größere Wohnungsbestände (ab 30Wohneinheiten) investiert. Damit wurde das Vorjahresergebnis um 62 % und derlangjährige Durchschnitt um 68 % unterschritten. Ein sich abzeichnender Rückgangder Inflation und deutliche Signale hin zu einem Ende des Zinserhöhungszyklusdürften für eine spürbar höhere Marktdynamik im kommenden Jahr sorgen. Diesergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate."Nach Ende des dritten Quartals 2023 belief sich das Investitionsvolumen auf nurrund 3,92 Mrd. EUR. Damit wurden die schwächsten ersten neun Monate seit 2010registriert. Auch im dritten Quartal konnte somit keine signifikante Belebung amdeutschen Wohn-Investmentmarkt festgestellt werden. Weiterhin bestimmenregulatorische Unsicherheiten sowie die Verfügbarkeit und Kosten von Fremd- undEigenkapital das Marktgeschehen. Dies hat zu einer starken Zurückhaltung undabwartenden Haltung der Investoren sowie zur Zurückstellung bzw. Stornierung vonProjekten beigetragen. Damit hält die Preisfindungs- und Konsolidierungsphase anden Wohnungsmärkten weiter an. Auch am Wohn-Investmentmarkt fehlt es in diesemJahr bislang noch an großvolumigen Transaktionen mit Leuchtturmcharakter alsSignal für eine klare Marktbelebung, obwohl sich zunehmend neue Player mit einemMarkteintritt beschäftigen. Die bereits größtenteils vollzogenenBewertungskorrekturen und damit wieder deutlich attraktivere Renditen imWohnbereich, eine starke Mietpreisdynamik und das Ende im Zinserhöhungszyklusdürften den Nährboden für einen deutlich lebhafteren Wohn-Investmentmarkt imkommenden Jahr bereiten", fasst Christoph Meszelinsky, Geschäftsführer und Headof Residential Investment der BNP Paribas Real Estate GmbH, die weiterenAussichten zusammen.Markt weiter kleinteilig, überdurchschnittlicher Anteil des mittelgroßenSegments (50-100 Mio. EUR)Nach den ersten neun Monaten konnte mit 23 % ein weit überdurchschnittlicherUmsatzanteil (Ø 10 Jahre: 16 %) durch mittelgroße Deals (50-100 Mio. EUR)verzeichnet werden. Dieses Segment steuerte immerhin rund 886 Mio. EUR zumUmsatz bei. Grund für das dennoch niedrige Gesamtvolumen sind die sehr geringenInvestitionsaktivitäten im großvolumigen Bereich. Das Segment über 100 Mio. EURkommt zwar auf einen relativ hohen Umsatzanteil von 42 %, absolut betrachtet istdas kumulierte Volumen von 1,66 Mrd. EUR (sechs registrierte Großtransaktionen