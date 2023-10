DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sartorius vor Zahlen von 430 auf 414 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet aufgrund des Lagerbestandsabbaus bei den Kunden mit einem weiteren schwachen Jahresviertel für den Laborzulieferer, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Der Auftragseingang dürfte sich erst zum Quartalsende leicht erholt haben, aber nicht in dem vom Unternehmen erhofften Maß. Auch das schwache Umfeld in China sollte zuletzt weiter belastet haben./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 06:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 308,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Falko Friedrichs

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 414

Kursziel alt: 430

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m