PRAG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen irreguläre Migration nach Europa haben die tschechische und polnische Polizei mit verschärften Kontrollen an der Grenze zur Slowakei begonnen.

In Tschechien wurden bereits innerhalb der ersten Stunden mehr als zwei Dutzend Migranten aufgegriffen, die meisten davon aus Syrien, wie die Behörden am Mittwoch auf X, vormals Twitter, mitteilten. Die Kontrollen erfolgen stichprobenartig an 17 Straßen-, sieben Eisenbahn- und drei Wasserstraßen-Übergangen sowie entlang der rund 250 Kilometer langen grünen Grenze.