BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel anlässlich der geplanten Ausgliederung der Tochter PSG (Altera) samt Börsengang auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Für diejenigen, die der Bewertungsmethode "Summer aller Teile" (SOTP) anhängen, könnte die avisierte Abspaltung als leicht positiv für den Halbleiterkonzern ausgelegt werden, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2023 / 01:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2023 / 01:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 34,58EUR gehandelt.