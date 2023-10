FDP-Politiker für schnellere Arbeitsmarkt-Integration für Ukrainer

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Politiker haben sich für eine schnellere Integration von Ukrainerinnen und Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt ausgesprochen. Johannes Vogel, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, und Fraktionsvize Konstantin Kuhle legten dazu einen 6-Punkte-Plan vor, welcher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag. Darin heißt es, mit zunehmender Dauer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine werde immer deutlicher, dass ein Teil der Menschen aus der Ukraine längerfristig in Deutschland bleiben werde.

Es müssten die Anstrengungen erhöht werden, mehr Ukrainerinnen und Ukrainer deutlich schneller in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. "Ein eigener Job entlastet das System für die Flüchtlingsaufnahme - und ist die beste Form der Integration."