Thron von Tesla wackelt – Buffett hat den richtigen Riecher

Nachdem Tesla am Montag enttäuschende Verkaufszahlen für das dritte Quartal bekanntgegeben hat, wird die Luft dünn für den weltgrößten Anbieter von Elektroautos. Der wichtigste Konkurrent des Konzerns von Elon Musk, der chinesische Autoriese BYD, liegt beim Absatz mittlerweile nur noch etwas über 3000 Fahrzeuge hinter dem US-Unternehmen, wie aus Berechnungen von Bloomberg hervorgeht.

"BYD wird im vierten Quartal mehr vollelektrische Personenkraftwagen verkaufen als Tesla", zeigt Taylor Ogan, Geschäftsführer des in Shenzhen ansässigen Hedgefonds Snow Bull Capital, im Bloomberg-Interview überzeugt.

Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat mit der Beteiligung an dem chinesischen Konzern wieder einen guten Riecher bewiesen. "Ich habe bei Berkshire noch nie zu etwas beigetragen, das so gut war wie BYD", zitiert Fortune Charlie Munger, Buffetts langjährigen Geschäftspartner. "BYD ist Tesla in China meilenweit voraus."

Die Auslieferungen von Tesla blieben im zweiten Quartal um rund 20.000 Einheiten unter den Erwartungen zurück, da das Unternehmen seine Fabriken auf die Produktion der überarbeiteten Model-3-Limousine und den neuen Cybertruck vorbereitet. Dennoch bekräftigte das Unternehmen von Elon Musk sein Jahresziel, 1,8 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen. BYD hingegen bleibt auf Kurs, um rund drei Millionen Fahrzeuge, einschließlich Hybride, zu verkaufen.

Der Aktienkurs von BYD ist seit Jahresbeginn um 19,2 Prozent gestiegen, während sich Tesla im gleichen Zeitraum über ein Plus von 127 Prozent freuen kann.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion