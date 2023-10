Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 11. Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 3. Quartal 2023:- Angebotspreise von Bestandswohnungen sind im 3. Quartal 2023 deutschlandweitum durchschnittlich 1,3 Prozent gesunken- 13 von 14 untersuchte Großstädte verzeichnen im Vergleich zum Vorquartalrückläufige Preise - Rückgänge allerdings geringer als vor einem Jahr- Teure Metropolen mit leichten Preisanpassungen: In München gehen die Preise um1,2 Prozent zurück, in Hamburg und Berlin um jeweils 1,3 Prozent- Abwärtstrend in Frankfurt hält an: Trotz abnehmender Preisdynamik Rückgang von2,2 Prozent- Schwankende Preise in den günstigen Städten aus dem Ruhrgebiet undOstdeutschland - stärkster Rückgang in Leipzig (-3,1 Prozent)Die Lage am Immobilienmarkt bleibt weiter angespannt. Für viele Menschen ist derTraum von den eigenen vier Wänden aktuell in weite Ferne gerückt. Auch, weil esbisher keine starken Preiseinbrüche bei Wohnimmobilien gab, die die höherenZinskosten ausgleichen. Zwar zeigt die Preiskurve seit dem Ende derNiedrigzinsphase Anfang 2022 nach unten, im Jahr 2023 hat sich die Kurve aberwieder abgeflacht und es kam lediglich zu leichten Preisrückgängen - so auch imvergangenen Quartal: Zwischen Juli und Oktober sind die Angebotspreise vonBestandswohnungen deutschlandweit um durchschnittlich 1,3 Prozent gesunken. Daszeigt die 11. Ausgabe des immowelt Preiskompass (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2023/2023_10_04_immowelt_Preiskompass_Q3_2023.pdf) für das 3. Quartal 2023. Darin wurde analysiert, wie sich dieAngebotspreise von Bestandswohnungen in Deutschland und den 14 größten deutschenStädten verändert haben. Verglichen mit dem Vorjahr sind die Kaufpreise um 6,4Prozent gesunken. Zur Preisspitze, die im Mai 2022 erreicht wurde, beträgt derUnterschied gar -9,4 Prozent."Obwohl sich die Marktbedingungen deutlich verschlechtert haben, ist derImmobilienmarkt nicht zusammengebrochen. Im Gegenteil, die Preise haben sichzwar abgekühlt, doch grundsätzlich ist der Markt widerstandsfähig. DieKaufpreise passen sich nun allmählich an das neue Marktumfeld an", sagt immoweltGeschäftsführer Felix Kusch. "Neben der Stabilisierung des Zinsniveaus gibt esauch aus der Politik positive Anzeichen für den Immobilienmarkt. EinigeLandesregierungen haben bereits die Förderung für Erstkäufer ausgeweitet,wodurch Wohneigentum wieder leistbarer und attraktiver werden könnte."Bereits die aktuelle Situation am Immobilienmarkt bietet für potenzielle Käuferauch Chancen. Neben den sinkenden Preisen ist das Angebot an Immobilien , die