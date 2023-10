Weniger Unfälle im Betrieb - mehr Unfälle im Straßenverkehr (FOTO)

Köln (ots) - Im vergangenen Jahr wurden in den Mitgliedsbetrieben der

Während sich die Unfälle im Betrieb verringert haben, stieg im vergangenen Jahrdie Anzahl der Unfälle im Straßenverkehr an. So ereigneten sich auf demArbeitsweg knapp 11.500 meldepflichtige Unfälle, 2,1 Prozent mehr als 2021. "DieUnfallzahlen unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir Unfälle imStraßenverkehr auch zu einem Schwerpunkt unserer Präventionsarbeit machen",kommentiert Jörg Botti, Hauptgeschäftsführer der BG ETEM, die Unfallzahlen. DieBG ETEM unterstütze ihre Mitgliedsunternehmen, so Botti, unter anderem durchpersönliche Beratung, Informationsmedien sowie zahlreiche Aktionselemente fürbetriebliche Veranstaltungen zur Verkehrssicherheit.Wenig Bewegung verzeichnet die BG ETEM im Berufskrankheitengeschehen. Über 5.700Mal wurde der Verdacht auf Vorliegen einer Berufskrankheit im Jahr 2022gemeldet. Das sind 0,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im Jahr 2022 wurdenknapp 5.300 Verdachtsmeldungen einer Berufskrankheit entschieden. Dabeibestätigte sich in rund 45 Prozent der Fälle der Verdacht auf eineBerufskrankheit.Knapp eine Milliarde Euro für Renten und HeilbehandlungIm Jahr 2022 hat die BG ETEM rund 1,4 Milliarden Euro ausgegeben. DerLöwenanteil von über 900 Millionen Euro entfällt auf Heilbehandlungskosten sowieRenten und weitere Leistungen zur Rehabilitation. Rund 130 Millionen Euro wurdenin Präventionsdienstleistungen investiert. Weitere Ausgaben betreffenVermögensaufwendungen (266 Millionen Euro), Verfahrenskosten (1,6 MillionenEuro) und Verwaltungskosten (105 Millionen Euro).Einblicke in die Arbeit der BG ETEMNeben Zahlen und Statistiken bietet der Jahresbericht auch Einblicke in dieArbeit der BG ETEM. Dazu zählt etwa eine Reportage über ein gemeinsames Projektmit Airbus zum Einsatz von Virtueller Realität für Unterweisungen. "Das Projektbei Airbus hat gezeigt: Virtual Reality kann Sicherheitsunterweisungen sehrbereichern. Jetzt geht es im nächsten Schritt um die Frage, wie man dieseMethode möglichst vielen Betrieben zur Verfügung stellen kann", sagt TorstenWagner, Projektverantwortlicher bei der BG ETEM.Die BG ETEM berichtet auch über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) inder Verwaltung. In der Prävention unterstützt seit Kurzem eine KI-Anwendung beider Auswahl von Betrieben, die von einer Aufsichtsperson besichtigt werden soll.Ziel dieser KI-Unterstützung ist es, die Ressourcen für Besichtigungen möglichstzielgenau einzusetzen. "Für uns ist wichtig, dass KI die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter unterstützt. KI schafft Freiräume zum Beispiel für die direkteBeratung im Unternehmen. Entscheidungen treffen aber die Menschen - nicht dieKI", erklärt Jörg Botti.Der Jahresbericht 2022 der BG ETEM ist unter http://jahresbericht.bgetem.de(https://jahresbericht.bgetem.de/2022) digital verfügbar. Ein PDF kann auf derWebseite www.bgetem.de mit dem Webcode 12613165(https://www.bgetem.de/medien-service/jahresbericht) heruntergeladen und dasgedruckte Exemplar per E-Mail bestellt werden: mailto:medien@bgetem.de .Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier MillionenBeschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich umArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie umRehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Fürihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für diegesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber denBeschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: mailto:sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnhttp://www.bgetem.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/18978/5617475OTS: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse