Al-Wazir pocht in Migrationsdebatte auf europäische Freizügigkeit

In Hessen wird am kommenden Sonntag, 8. Oktober, ein neuer Landtag gewählt. Derzeit wird das Land von einer Koalition aus CDU und Grünen regiert./nis/DP/men

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die auch SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen ist, hatte jüngst verstärkte flexible Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen angekündigt. Ähnliche Forderungen kommen aus CDU und CSU seit Längerem. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) etwa fordert - anders als sein grüner Stellvertreter Al-Wazir - bundesweite Grenzkontrollen gegen illegale Migration.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Hessen hat der Spitzenkandidat der Grünen, Tarek Al-Wazir, in der Migrationsdebatte stationäre Grenzkontrollen erneut abgelehnt. "Wir erleben gerade, dass die Migration in Europa in Unordnung ist. Wir müssen wieder Ordnung reinbringen", sagte der hessische Wirtschaftsminister am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Der Schlüssel dafür liege aber an den europäischen Außengrenzen.

