Wall-Street-Bulle Tom Lee: "Ziemlich heftige Rallye vor Jahresende!"

Anleger sollten optimistisch bleiben, dass sich der US-Aktienmarkt in diesem Jahr erholen werde, rät Tom Lee, Managing Partner und Head of Research bei Fundstrat Global Advisors.

"Ich denke, Investoren sollten sich daran erinnern, dass die beste Gelegenheit, richtig Geld zu verdienen, in Zeiten der Angst ist. Das war im März 2023 oder im Oktober 2022 der Fall", so Lee in der CNBC-Sendung "Closing Bell: Overtime" am Dienstag.