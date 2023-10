LONDON (dpa-AFX) - Angesichts der schwächelnden Wirtschaft in der Eurozone lohnt sich den Experten der HSBC zufolge ein Blick auf Chemikalienhändler. Die Unternehmen aus dem Sektor zeichneten sich durch eine relative Ertragsstabilität und günstige mittel- bis langfristige Fundamentaldaten aus, schrieb Analyst Dario Dickmann von der britische Investmentbank HSBC in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Der Experte geht davon aus, dass der volumenbedingte Gegenwind durch den Abbau von Lagerbeständen im vierten Quartal nachlässt und sich die Nettopreise leicht normalisieren. Die jüngsten Verwerfungen nach dem Corona-Boom dürften damit größtenteils enden. Mit einem nennenswerten Neuaufbau von Lagerbeständen rechnet Dickmann angesichts der Konjunkturunsicherheit allerdings nicht.