Infotel und BMC vermarkten gemeinsam Lösungen für Data Governance, Application Management und Security auf dem europäischen Markt

Im Rahmen der kürzlich unterzeichneten Vertriebsvereinbarung wird Infotel BMC's renomiertes AMI Security Portfolio zusammen mit den bestehenden Mainframe-Software- und Servicelösungen der Unternehmensgruppe anbieten. Diese strategische Zusammenarbeit befähigt Kunden, die Mainframe-Expertise von Infotel zu nutzen, die Beziehungen zu gemeinsamen Kunden zu stärken und deren Lösungen zu optimieren.

Jean François Castella, Director Software Division bei Infotel, zeigte sich ebenfalls begeistert: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit BMC. Die Integration von BMC's umfassendem Mainframe-Sicherheitsportfolio in unser aktuelles Angebot ist eine perfekte Ergänzung zu unseren Lösungen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit diesen neuen Lösungen zu begeistern und weitere gemeinsame Projekte durchzuführen."

John McKenny, Senior Vice-President und General Manager von BMC Intelligent Z Optimization and Transformation, ist begeistert über die Partnerschaft und erklärt: "Im Rahmen unserer Strategie, mit hoch angesehenen und vertrauenswürdigen Partnern zu kooperieren, bietet unsere Zusammenarbeit mit Infotel unseren Kunden Zugang auf 45 Jahre Mainframe-Erfahrung auf dem europäischen Markt. Mit diesem gemeinsamen Angebot stärken wir unsere Beziehungen zu unseren Kunden und arbeiten gleichzeitig daran, eine nahtlose Wertmaximierung unserer Lösungen zu erzielen".

Die Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg, den BMC-Kunden in den europäischen Ländern erstklassige Lösungen zu bieten, und verstärkt das Engagement von BMC und Infotel für Spitzenleistungen in den Bereichen Data Governance, Application Management und Security.

Über Infotel:

Infotel ist ein bekannter europäischer Marktführer im Bereich Data-Governance- und Application Management-Lösungen. Mit über 45 Jahren Erfahrung in der Mainframe-Branche bietet Infotel führende Software und Dienstleistungen an, die Unternehmen dabei helfen, ihre Abläufe zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und immer eine optimale Leistung zu erzielen.

