Wohnimmobilien Marktbericht Deutschland Energieeffizienz entwickelt sich neben der Lage zu einem entscheidenden Kaufkriterium (FOTO)

- Immobilienmarkt geht in Stabilisierungsphase über

- Steigender Beratungsbedarf für energieeffizientes Wohnen

- Mangelnde Bautätigkeit könnte langfristig zu erneutem Preisanstieg führen



Nach der Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes im Bundestag Mitte September

herrscht nun Klarheit: Bereits ab dem kommenden Jahr werden Energieeffizienz und

energetische Sanierung für Immobilieneigentümer immer relevanter und die

Vorgaben des Gesetzgebers je nach Objekttyp zunehmend strikter. Der energetische

Zustand wird damit zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal für

Wohnimmobilien. "Energieeffizienz, Bautätigkeit und die Finanzwirtschaft stehen

im Fokus der Marktakteure. Der Beratungsbedarf durch erfahrene und

professionelle Marktexpertinnen und -experten ist derzeit so hoch wie nie

zuvor", konstatiert Till-Fabian Zalewski, CEO von Engel & Völkers DACH, und

führt weiter aus: "Die sich verändernden konjunkturellen Rahmenbedingungen haben

Einfluss auf den Markt für Wohnimmobilien in Deutschland genommen. Während in

einigen Regionen zuletzt Preisrückgänge zu beobachten waren, bewegen wir uns in

den meisten Städten in einer Phase der Stabilisierung."