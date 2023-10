FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Zinsauftrieb an den internationalen Kapitalmärkten hält an. Am Mittwoch stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erstmals seit 12 Jahren über die Marke von 3 Prozent. In der Spitze wurden 3,02 Prozent markiert. Das war die höchste Rendite seit 2011. Höhere Renditen gab es auch in anderen Euroländern. In Italien rentieren zehnjährige Staatspapiere erstmals seit zwölf Jahren knapp über der Marke von 5 Prozent.

Im Gegenzug gaben die Anleihekurse weiter nach. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel gegen Mittag um 0,11 Prozent auf 127,03 Punkte. Zwischenzeitlich waren die Kursverluste deutlich ausgeprägter. Der Ausverkauf an den globalen Staatsanleihemärkten rolle weiter, kommentierte Experte Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg.