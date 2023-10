Nach großer Fusion folgt die deutsche Umfirmierung / Waterlogic Deutschland GmbH wird zu Culligan Deutschland GmbH (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Neuss (ots) - Im November letzten Jahres gaben Culligan International, dieinnovative Marke für verbraucherorientierte, nachhaltige Wasserlösungen und-dienstleistungen, und die Waterlogic Group, ein weltweit tätiger Entwickler,Hersteller, Vertriebspartner und Dienstleister für gereinigteTrinkwasserspender, ihre Fusion bekannt. Zum 10.07.2023 erfolgte in Deutschlanddie Umfirmierung in Culligan (Deutschland GmbH). Alle Produkte laufen künftigunter der Marke Culligan, auch ursprüngliche Waterlogic-Produkte, wodurch einkonsolidiertes Gesamtportfolio geschaffen wird.Zwei große Wasserexperten haben sich zusammengeschlossen. Nun wird ein Namedraus. Das gemeinsame Unternehmen firmiert unter der Culligan Deutschland GmbHund ist in Neuss ansässig. Die Waterlogic Deutschland GmbH ist seit 10.07.2023,dem Zeitpunkt der Handelsregistereintragung, kein eingetragenes Unternehmenmehr. Der Zusammenschluss soll Unternehmen und Kunden gleichermaßenzugutekommen. "Gemeinsam können wir mehr Wachstum erreichen und Größenvorteilenutzen, die die Unternehmen allein nicht hätten erreichen können. Und neueMöglichkeiten für unsere geschätzten Kunden sowie für deren Mitarbeitende undKunden schaffen", so Olaf Wilhelm, Geschäftsführer Culligan CEE. Dank derFusion, die namentlich nur noch durch Culligan vertreten wird, profitieren dieKunden von einem breiteren Servicenetz, einer größeren Auswahl an Produkten undmodernsten Technologien, die einen konstanten Fluss an gesundem, gereinigtemTrinkwasser bieten.Culligan- und Waterlogic-Kunden profitieren vom ZusammenschlussFür die Kunden ändert sich nichts - außer, dass sie auf ein breiteresServicenetz zurückgreifen können und das Culligan-Produktsortiment wächst.Waterlogic-Kunden finden alles so vor wie bisher. Nur das Markenlogo und-branding auf Rechnungen, im Kundenportal und anderen CI-Formaten ändert sich indas Culligan-Logo. Alle Verträge bleiben bestehen. Das Unternehmen nimmt eineHarmonisierung der Systemlandschaft vor und beide technische Außendiensteverschmelzen inklusive eines gemeinsamen Softwaresystems für die Planung derUnternehmensressourcen (ERP-System). User-E-Mail-Adressen, die auf@waterlogic.de enden, werden auf @culligan.de umgestellt. Darüber informiert dasUnternehmen seine Kunden rechtzeitig und nimmt für die Überganszeit automatischeUmleitungen vor. Auch die Kommunikation wurde zusammengelegt, so dass dieSocial-Media-Kanäle wie Facebook (https://www.facebook.com/culligan.de) ,Instagram (https://www.instagram.com/culligandeutschland/) und LinkedIn