Wohnmobil-Abgasskandal Erstes rechtskräftiges OLG-Urteil wurde verkündet

Berlin-Schönefeld (ots) -



- Über 200.000 illegal manipulierte Fiat-Fahrzeuge wurden in Deutschland

zugelassen, vor allem Wohnmobile

- Oberlandesgericht Naumburg verurteilt Stellantis (Mutterkonzern von Fiat) zur

Zahlung von Schadensersatz im Wohnmobil-Abgasskandal

- Erstes faktisch rechtskräftiges OLG-Urteil im Wohnmobil-Abgasskandal

- Verjährung von Rechtsansprüchen droht zeitnah



Vor knapp drei Jahren gab die Staatsanwaltschaft Frankfurt bekannt, dass

deutschlandweit über 200.000 illegal manipulierte Fiat-Fahrzeuge zugelassen

wurden, vor allem Wohnmobile. Deutschlands führende Verbraucherkanzlei,

Goldenstein Rechtsanwälte (http://www.ra-goldenstein.de/) , hat nun das erste

faktisch rechtskräftige Urteil eines Oberlandesgerichts (OLG) im

Wohnmobil-Abgasskandal erwirkt. "Unser Mandant wird eine Entschädigung in Höhe

von 4.800 Euro sowie Verzugszinsen in Höhe von rund 360 Euro erhalten, weil sein

Wohnmobil nachweislich illegal manipuliert wurde. Diese Entscheidung stellt eine

Trendwende in der zivilrechtlichen Aufarbeitung des Wohnmobil-Abgasskandals dar

und sendet ein wichtiges Signal an Zehntausende betroffene Wohnmobil-Besitzer" ,

kommentiert Rechtsanwalt Claus Goldenstein, Inhaber der gleichnamigen

Verbraucherkanzlei, die insgesamt mehr als 50.000 Mandanten im Abgasskandal

vertritt.