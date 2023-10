FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von seinem am Vortag markierten Zehn-Monats-Tief erholen können. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0510 US-Dollar und damit etwa einen halben Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0469 Dollar festgelegt.

Marktteilnehmer begründeten die Euro-Erholung mit der Entwicklung am US-Kapitalmarkt. Dort stiegen die Renditen für Staatsanleihen zunächst weiter an, legten dann aber eine Pause ein. Der amerikanische Dollar, der in den vergangenen Wochen stark von der Renditeentwicklung profitiert hat, tendierte in der Folge etwas schwächer.