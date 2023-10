XORTX beruft außerordentliche Aktionärsversammlung ein

CALGARY, ALBERTA, den 4. Oktober 2023 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Unternehmen für den 25. Oktober 2023 um 10.00 Uhr (Ortszeit Calgary) eine außerordentliche Aktionärsversammlung (die „Versammlung“) einberufen hat. Die Unterlagen für die Versammlung wurden an die Aktionäre verschickt und sind sowohl im Firmenprofil auf SEDAR als auch auf der Webseite des Unternehmens verfügbar.

Die Aktionärsversammlung wurde einberufen, um über eine Zusammenlegung der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens zu beraten, damit das Unternehmen die Anforderungen für eine Notierung im NASDAQ Capital Market auch weiterhin erfüllen kann.

Dr. Allen Davidoff, CEO von XORTX, erklärt: „Die NASDAQ ist einer der wichtigsten Aktienmärkte der Welt und eine mächtige Basis für die Liquidität von XORTX. Trotz der jüngsten Herausforderungen auf dem Aktienmarkt ist das Unternehmen weiterhin bestrebt, das Potenzial seiner klinischen Programme in der Spätphase herauszukristallisieren, indem es in diesem wichtigen Markt verbleibt. Aus diesem Grund empfehlen die Unternehmensführung und das Board of Directors, für die Zusammenlegung der XORTX-Aktien zu stimmen, um das Unternehmen wieder in Einklang mit den NASDAQ-Notierungsanforderungen zu bringen.“

XORTX-Aktionäre, die Fragen zum Rundschreiben der Unternehmensführung haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich an den vom Unternehmen bevollmächtigten Proxy Solicitation Agent, die Laurel Hill Advisory Group, wenden:

Laurel Hill Advisory Group

Nordamerika (gebührenfreie Rufnummer): 1-877-452-7184

Anrufe von außerhalb Nordamerikas: 1-416-304-0211

E-Mail: assistance@laurelhill.com

Über XORTX Therapeutics

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit einer viralen Infektion der Atemwege. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.