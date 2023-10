Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) -- Vereinte Kräfte: Software-Sparte von immowelt und Tochterfirma Immosolve GmbHwerden in einem eigenständigen Unternehmen zusammengeführt- Geschäftsführung bilden Alexander Köth als Sprecher und Melanie Burg, diebisherige Geschäftsführerin von Immosolve- Der gezielte Einsatz von KI wird dabei die Produkte und die Arbeitsweise mitden neuen Lösungen auf ein neues Niveau heben - neue Software-Features stehenin den StartlöchernSoftware made by immowelt geht den nächsten logischen Schritt in RichtungWeiterentwicklung. Die Software-Sparte von immowelt und das TochterunternehmenImmosolve GmbH werden in einem eigenständigen Unternehmen zusammengelegt. Durchden Zusammenschluss wird die Entwicklungs- und Markt-Power deutlich gestärkt, daab sofort mehr als 50 Spezialisten gemeinsam an richtungsweisenden CRM-Lösungenfür die Immobilienbranche arbeiten. Beide Unternehmen sind seit Jahrzehntenerfolgreich im Markt etabliert. Die estate Software-Lösungen von immoweltüberzeugen seit über 30 Jahren am Markt und unterstützen Immobilienmaklerentweder als lokale oder cloudbasierte Variante bei der Immobilienvermarktung.Immosolve, das es ebenfalls seit den 90er-Jahren gibt, ist eines der führendenCRM-Systeme der Wohnungswirtschaft in Deutschland. Die Software ermöglicht esVermietern, ihre Objekte auf diversen Plattformen zu vermarkten und denpassenden Mieter auszuwählen.Der Zusammenschluss der beiden Sparten ist operativ bereits erfolgt und wird inden nächsten Monaten auch noch juristisch umgesetzt werden.Neue und alte GeschäftsführungDie Geschäftsführung des eigenständigen Softwareunternehmens, das vorerst nochunter dem Namen Immosolve GmbH weiterläuft, bilden Melanie Burg (54) undAlexander Köth (46). Melanie Burg ist bereits seit 2021 Geschäftsführerin derImmosolve GmbH. Alexander Köth verantwortet seit 1. Juli dieses Jahres dieimmowelt Software und fungiert als Sprecher der Geschäftsführung. Zuvor war erin der Unternehmensberatung tätig und hat dabei die AVIV-Gruppe seit Mitte 2021unterstützt. Zudem hat er 2014 erfolgreich ein SaaS (Software-as-a-Service)-Unternehmen gegründet."Im Zuge der sinnvollen und notwendigen Zusammenlegung bauen wir auf einerbereits erfolgreich erarbeiteten Cloud-Lösung auf und entwickeln effizient sowiemit aller Erfahrung unsere etablierten CRM-Software-Lösungen weiter. Dabeisetzen wir den Fokus voll auf die Bedürfnisse unserer Kunden", sagtGeschäftsführer Alexander Köth. Seine Vision: "Wir schaffen automatisierte undnachhaltige CRM-Lösungen für die Immobilienvermarktung der Zukunft durch eine