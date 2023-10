Nachdem Apple seine Konsolidierung im Jahr 2022 im Bereich einer Horizontalunterstützung aus 2020/2021 um 125,00 US-Dollar beendet hatte, gab es für die Aktie in diesem Jahr kein Halten mehr, das Papier schoss um satte 60 Prozent auf frische Rekordstände um 198,23 US-Dollar rauf. An dieser Kurszielprojektion erfolgte schließlich ein rascher Trendwechsel, die Abschläge summierten sich auf insgesamt 167,62 US-Dollar bis Ende letzter Woche. Ausgerechnet dort verläuft auch der EMA 200 und wirkt auf das Wertpapier stabilisierend ein. Sollte es nun zu keinen frischen Verlaufstiefs mehr kommen, würde sich der laufende Abwärtstrend als Konsolidierung mit anschließendem Kurspotenzial entpuppen.

Der Bereich um 167,62 US-Dollar stellt zunächst einen nicht unerheblichen Anker für die Apple-Aktie dar, bis 180,00 US-Dollar bleibt das Wertpapier jedoch als neutral zu bewerten. Erst wenn es gelingt die seit Sommer laufende Konsolidierung durch einen Sprung über diese Marke zu beenden und per Wochenschlusskurs zu zementieren, dürften weitere Kursgewinne an 189,92 US-Dollar erfolgen. Vielleicht gelingt es sogar noch einmal Anschluss an die aktuellen Jahreshochs von 198,23 US-Dollar zu finden. Ein Bruch der Vorwochentiefs würde dagegen unweigerlich zu einem fünfwelligen Impuls führen, dies könnte sogar mit Abschlagspotenzial an 156,30 US-Dollar einhergehen. Aktuell allerdings halten Bullen noch die besseren Karten auf der Hand.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: