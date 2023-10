Unterstützung der Gemeinde Korsnäs erweitert das Projekt Korsnäs

- Die Gemeinde Korsnäs hat Bambra Oy (Bambra) seine Zustimmung und die Exklusivrechte zur Durchführung von Explorationstätigkeiten auf einem Gebiet, das die historische Bleimine Korsnäs umfasst, erteilt.

- Der Bohrkern aus 499 historischen Bohrlöchern wurde sicher durch die Geologic Survey of Finland gelagert und steht Prospech zur Beprobung und Analyse bereit.

- Bedeutende Fortschritte bei Analyse, Erfassung und Beprobung historischer Daten und Bohrkern.

- Prospech hat moderne Analyseergebnisse aus 6 Bohrlöchern beprobt und über sie berichtet, was das Vorhandensein mehrerer Seltenerdmetall-(REE)-Zonen bestätigt.

- Die Analyseergebnisse der von Prospech im August aus 40 weiteren Bohrlöchern genommenen Proben stehen zurzeit aus.

- Weitere 44 Bohrlöcher wurden jetzt erfasst und 832 Bohrkernabschnitte genauer abgegrenzt, sodass insgesamt 1.289 Meter auf den Abschluss der Beprobung und den Versand an das Labor zur Analyse warten.

- Weitere Erfassung und Beprobung des historischen Bohrkerns von Korsnäs sollen im November erfolgen, und anschließend sind Bestätigungsbohrungen geplant.

- Die historische Bleimine Korsnäs konzentrierte sich auf die Bleiproduktion, es erfolgte aber keine Analyse auf REE-Mineralisierung.

Prospech Limited (ASX: PRS, „Prospech“ oder „das Unternehmen“) berichtet über die Unterstützung der Gemeinde Korsnäs, dem Besitzer der Oberflächengebiete des historischen Minenstandorts. Prospechs Tochterunternehmen Bambra wurden die Genehmigung und die Exklusivrechte zur Durchführung von Explorationstätigkeiten auf einem Gebiet, das die historische Bleimine Korsnäs umfasst, erteilt.

Gemäß der Vereinbarung mit einer Laufzeit von fünf Jahren, die anschließend um weitere fünf Jahre verlängert werden kann, wird Bambra der Gemeinde Korsnäs die gleichen jährlichen Explorationsgebühren zahlen, wie für Explorationsgenehmigungen laut Mining Act of Finland vorgesehen, d.h. 20 € pro Hektar in den ersten vier Jahren, 30 € pro Hektar in den Jahren fünf bis sieben und 40 € pro Hektar in den Jahren acht bis zehn.