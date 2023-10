„Die diesjährige Liste der ‚Top Growing Companies’ des ‚Report-on-Business’-Magazins zeigt, dass innovative Ideen immer an die Spitze steigen, vielleicht noch verstärkt in unsicheren Zeiten“, so Andrew Saunders, CEO von The Globe and Mail. „The Globe and Mail gratuliert den diesjährigen Gewinnern, dass sie sich diesen wirtschaftlichen Herausforderungen gestellt und sie gemeistert haben.“

„Canada’s Top Growing Companies“ ist eine redaktionelle Rangliste, die im Jahr 2019 eingeführt wurde. Sie soll die Leistungen innovativer kanadischer Unternehmen in den Vordergrund rücken. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, mussten die Unternehmen einen umfassenden Bewerbungsprozess durchlaufen und bestimmte Anforderungen erfüllen. Insgesamt haben sich 425 Unternehmen einen Platz in der diesjährigen Rangliste erarbeitet.

Saturn Oil & Gas Inc. belegt Platz 18 in der fünften jährlichen Rangliste „Canada‘s Top Growing Companies“ von The Globe and Mail

