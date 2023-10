Atlas Lithium ernennt europäischen Investor Relations Berater

Boca Raton (Florida) – (4. Oktober 2023) / IRW-Press / – Atlas Lithium Corporation (NASDAQ: ATLX) (FWB: C480) („Atlas Lithium“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich bekanntzugeben, dass es die Frankfurter DGWA (Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH) als Investor Relations Berater und Unternehmensberater in Europa ernannt hat. Mit dieser Ernennung soll der Wert der bereits bestehenden Doppelnotierung der Stammaktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse, Tradegate und anderen deutschen Börsen maximiert werden (WKN: A3D3MQ).

Die DGWA wird Atlas Lithium dabei unterstützen, Kontakte zu institutionellen Anlegern und Kleinanlegern in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) mit einer Bevölkerung von fast 100 Millionen Einwohnern sowie im Vereinigten Königreich und den anderen europäischen Ländern herzustellen. Die DGWA wird Atlas Lithium auch dabei behilflich sein, das Bewusstsein der Anleger für die Aktivitäten des Unternehmens in Brasilien und insbesondere für das Lithiumprojekt Minas Gerais des Unternehmens zu schärfen.

Stefan Müller, CEO der DGWA, sagte: „Dies ist der perfekte Zeitpunkt in Atlas Lithiums Entwicklung, um mit europäischen Investoren zu interagieren. Das Unternehmen besitzt ein robustes Portfolio an Lithium-Mineralrechten für Hartgestein in Brasilien, das über 306 Quadratkilometer umfasst. Vor kurzem erhielt das Unternehmen den Status „Priority“ für die Überprüfung seiner Genehmigungen und Lizenzierungen, was möglicherweise zu einer früheren Produktionsstufe führt.

Die europäischen Investoren, Regierungen und OEM sind sich des bevorstehenden Defizits an Lithium bewusst, die eine Vervierfachung der Lithiumproduktion von 2020 bis 2030 erforderlich machen könnte, um die Nachfrage zu decken. In Europa werden sich Entwicklungen wie der European Critical Raw Materials Act, der Battery Regulations Act und das Verbrenner-Verbot sicherstellen, dass sich die Aufmerksamkeit der Anleger sehr auf hochwertige Batteriemetalle und Unternehmen, die zeitnah in Produktion gehen werden, konzentriert, von denen Atlas Lithium direkt profitiert.