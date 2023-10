Wirtschaft BASF-Chef will Mehrwertsteuer-Streichung für klimaneutrale Produkte

Ludwigshafen am Rhein (dts Nachrichtenagentur) - BASF-Chef Martin Brudermüller spricht sich für eine Streichung der Mehrwertsteuer auf klimaneutrale Produkte aus. "Dann haben Sie plötzlich 19 Prozent der Kosten frei und können damit auch noch niedrige Einkommen entlasten", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit".



"Das wäre so ein kreatives Element, wie ich es gerade in der Diskussion um Klimaschutz vermisse." Brudermüller kritisiert, dass die Klimapolitik in Berlin und Brüssel immer ambitioniertere Ziele gesetzt habe, ohne zu fragen, ob sie zu erfüllen seien. Er glaube, "dass wir mit Pragmatismus und erreichbaren Zwischenzielen schneller vorwärtskommen als mit permanentem `Höher, Schneller, Weiter`."