FRANKFURT (dpa-AFX) - Das sommerliche Wetter im September hat den Modegeschäften einem Medienbericht zufolge das erste Minus-Quartal seit Anfang 2021 beschert. Bei hohen Temperaturen und Sonnenschein habe sich das Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher an Pullovern, langen Hosen und Jacken im September in Grenzen gehalten, berichtete das Fachmedium "Textilwirtschaft" am Mittwoch in Frankfurt am Main.

In dem für den Modehandel so wichtigen Monat seien die Umsätze um 12 Prozent zurückgegangen. Der September steht laut "Textilwirtschaft" normalerweise für mehr als ein Zehntel des Jahresumsatzes.