Münch Energie erhält Mezzanine-Kapital für ein 125 MWp Solarportfolio in Deutschland

Rugendorf (ots) - Die Münch Energie Gruppe ("Münch Energie") sichert sich für ein Photovoltaik-Portfolio von ca. 125 MWp eine Mezzanine-Finanzierung i.H.v. ca. EUR 21 Mio. Die finanziellen Mittel werden durch einen deutschen Pensionsfond bereitgestellt, welcher von Prime Capital AG ("Prime Capital") verwaltet wird. Über eine Inhaberverschuldung fließen die EUR 21 Mio. dem Gruppenunternehmen Münch Kraftwerke GmbH & Co. KG zu, welches die operativen Projekte von Münch Energie bündelt. Aktiv wurde die Transaktion von Capcora als exklusiven Financial Advisor begleitet.



Münch Energie hat im Rahmen einer Privatplatzierung eine Inhaberschuldverschreibung emittiert. Das gesamte nachrangige Finanzierungsvolumen beläuft sich auf EUR 20,7 Mio. und ist durch 62 PV-Projekte besichert - hauptsächlich handelt es sich bei dem Portfolio um operative Anlagen sowie einige im Bau befindliche Projekte.