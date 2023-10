Mainz, Deutschland (ots) -



- SCHOTT setzt sich zum Ziel, den steigenden Bedarf der Chipindustrie an

fortschrittlichem Chip Packaging auf Basis von Glas-Substraten zu decken.

- Mithilfe eines Drei-Punkte-Aktionsplans sollen Produktentwicklung und

-optimierung sowie Investitionen beschleunigt werden.



Der internationale Technologiekonzern SCHOTT unterstützt die Chip-Industrie

dabei, dem fortschreitende Tempo des Mooreschen Gesetzes

(https://de.wikipedia.org/wiki/Mooresches_Gesetz) mit neuen Materialien auch in

Zukunft gerecht zu werden. Diese Entwicklung wird für leistungsfähigere Computer

benötigt, die rechenintensive Anwendungen wie Künstliche Intelligenz (KI)

ermöglichen. Da hochwertige Glassubstrate für fortschrittliches Packaging im

kommenden Jahrzehnt entscheidend sind, stellt SCHOTT heute proaktiv die Weichen,

um die Branche zu noch mehr Innovation zu befähigen.





Die Zukunft des Chip Packaging beginnt mit Glas. Das unterstreicht Dr. FrankHeinricht, CEO von SCHOTT, in Zusammenhang mit dem Engagement des Unternehmensfür die IC-Industrie. "Heute kündigen wir einen Aktionsplan an, um die steigendeNachfrage nach Glassubstraten für das Advanced Chip Packaging zu bedienen. Ergliedert sich in drei Schwerpunkte: Forschung, Produktverbesserung undInvestition", sagt Dr. Heinricht. "Da wir in ständigem Austausch mit führendenUnternehmen der Branche stehen, beschleunigen wir jetzt unsereProduktentwicklung. Unser Ziel ist es, die Forschungs- undEntwicklungsabteilungen der Chipindustrie mit hochwertigen Glas-Substraten zuversorgen."Der Aktionsplan befasst sich mit den folgenden Bereichen:1. Produktinnovationen: Wichtige Material-Innovationen von SCHOTT für eineVielzahl von Anwendungen in der IC-Industrie(https://www.schott.com/en-gb/markets/semiconductor-and-datacom/lithography)sind bereits heute sofort verfügbar. Darüber hinaus haben Substrate, die fürverschiedene Anwendungen im modernen Chip Packaging maßgeschneidert sind, dieletzte Phase der Entwicklung erreicht und stehen unmittelbar vor derMarktreife.2. Veredelung bestehender Substrate: In den vergangenen Jahren wurdenGlas-Substrate für die IC-Industrie ständig optimiert und weiterentwickelt,beispielsweise durch regelmäßige Verbesserung der geometrischen Toleranzenoder maximaler Vielseitigkeit in Bezug auf Format, Dicke undMaterialeigenschaften. SCHOTT wird seine Produkte weiter verbessern undoptimieren, um für die zukünftigen Anforderungen der Industrie gerüstet zusein.3. Ausbau der Schmelz- und Verarbeitungskapazitäten und -fähigkeiten: Um diesteigende Nachfrage nahtlos bedienen zu können, werden große Kapazitäten