Agri-PV-Park begegnet fehlender Netzkapazität mit bedarfsgerechtem Strom dank Speicher (FOTO)

Leipzig (ots) - Einweihung am 19.09.2023 in Kirchweidach +++

PV-Speicher-Kombination innerhalb der Innovationsausschreibung +++

Fahrplanoptimierung der Energie2market GmbH sorgt für bedarfsgerechte

Einspeisung



Noch immer scheitern viele Vorhaben, die im Sinne der Energiewende erneuerbare

Energien ausbauen sollen, an fehlenden Netzkapazitäten. Dieser Problematik hat

sich Franz Obermayer von der Fox Group in Kirchweidach erfolgreich gestellt:

Seine PV-Speicher-Kombination wird von der Energy2market (e2m) optimiert, so

dass der PV-Strom bedarfsgerecht und netzdienlich eingespeist werden kann.