Silber – wann kommt es zum Ausbruch?

Auch wenn Silber weit weniger im Rampenlicht steht als Gold, ist das Edelmetall für Anleger durchaus interessant. Vor allem der anhaltende Boom in der Solarindustrie sorgt für Fantasie. Aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaften im Bereich der Leitfähigkeit ist das Edelmetall ein unverzichtbarer Rohstoff für Silizium-Solarzellen. Neue, noch leistungsfähigere Anlagen benötigen nach aktuellen Studien noch größere Mengen des begehrten Rohstoffs. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gewinnspannen bei Silber vergleichsweise gering sind und die Minen daher wenig Anreiz haben, ihre Produktion zu steigern. Ohnehin fällt Silber meist nur als Nebenprodukt der Kupfer- und Goldminenproduktion an. Im vergangenen Jahr wurde mit knapp 238 Millionen Feinunzen ein Rekorddefizit gemessen. Auch in diesem Jahr wird sich die globale Verfügbarkeit nicht wesentlich ändern. Nach Prognosen des Branchendienstes Silver Institute droht ein Defizit von 142 Millionen Unzen, das zweithöchste seit gut 20 Jahren.

Die engere Verflechtung mit dem Wirtschaftskreislauf bietet also Chancen, aber auch größere Risiken als bei Gold. Trüben sich die Wachstumsaussichten ein, leidet die Silbernachfrage. Auch aus technischer Sicht ist Geduld gefragt. Bereits seit drei Jahren pendelt die Feinunze in einer breiten Handelsspanne zwischen rund 18 Dollar auf der Unterseite und maximal 30 Dollar Richtung Norden. Zumindest in der jüngeren Vergangenheit gab es überwiegend positive Signale. Seit dem letzten Tief im August 2022 wurden Rücksetzer immer früher zum Einstieg genutzt, so dass sich im Kursbild eine Serie steigender Tiefpunkte (grün gestrichelt) abzeichnet. Mittelfristig ist der Trend also positiv und der Druck auf die erste größere Hürde um 26/27 Dollar nimmt zu, allerdings nur, wenn die Konjunktur mitspielt. Ein Ausbruch aus der langjährigen Seitwärtsrange ist hingegen vorerst nicht zu erwarten.

Wir empfehlen Silber als Beimischung im Portfolio. Aktive Anleger und Trader handeln Silber rund um die Uhr bei IG.