Squarespace Refresh 2023 Mehr Möglichkeiten, sich abzuheben und online zu verkaufen (FOTO)

New York, NY (ots) -



- Einführung von Squarespace Payments, Online-Kursen, Rechnungsstellung und

Projektmanagement sowie Weiterentwicklungen bei Domains und KI-Funktionen

- Launch der zweiten "Squarespace Collection", diesmal in Zusammenarbeit mit

Magnum Photos



Squarespace (NYSE: SQSP), die designorientierte Plattform, die Entrepreneuren

hilft, Marken und Geschäftsideen online aufzubauen, stellt heute Squarespace

Refresh 2023 (http://squarespace.com/refresh) vor, eine jährliche

Veröffentlichung neuer Produkte, Funktionen und Updates für eine Zukunft, in der

jeder ein Unternehmer sein kann. Viele der Squarespace Refresh 2023-Innovationen

sollen Unternehmern beim Verkaufen helfen und stellen dabei die größten

Fortschritte in diesem Bereich seit dem Launch von Squarespace vor zwei

Jahrzehnten dar.