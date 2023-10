Chaos am Bondmarkt könnte Aktien-Crash einläuten, sagen Gross, Gundlach

Nach zwei trüben Monaten ist die Stimmung am US-Aktienmarkt auch im Oktober bislang eher gedrückt. Am Dienstag gab es an der Wall Street einen kräftigen Ausverkauf, der den Dow-Index für das Gesamtjahr auf negatives Territorium drückte. Auslöser dafür waren nicht zuletzt die gestiegenen Bond-Renditen.

Anleger akzeptieren zunehmend, dass die Ära der niedrigen Zinssätze zu Ende geht. Dies hat zu einem grundlegenden Wandel in ihrer Denkweise geführt – von Aktien bis hin zu Währungen – und der Rolle, die Anleihen in ihren Portfolios spielen.