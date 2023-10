PAN GLOBAL GIBT NICHT-VERMITTELTE PRIVATPLATZIERUNG BEKANNT

/NICHT ZUR VERBREITUNG, FREIGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN U.S. NEWSWIRE SERVICES/

VANCOUVER, British Columbia, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX PGZFF) gibt heute bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 10.000.000 Einheiten (die"Einheiten") von Wertpapieren zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 2 Millionen Dollar (das "Angebot") arrangiert.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie und einem (1) nicht übertragbaren Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie, wobei jeder ganze Optionsschein den Inhaber berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach Abschluss des Angebots eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 0,30 Dollar zu erwerben.

"Der Erlös aus dieser Platzierung wird uns in die Lage versetzen, die Erweiterung der Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung bei La Romana weiter zu definieren, andere Ziele mit hoher Priorität, wie die Kupfer-Gold-Entdeckung Cañada Honda, weiter zu erproben und neue Schwerkraftziele zu verfolgen, darunter Barbacena und Romana Norte", sagte Tim Moody, Präsident und CEO von Pan Global.

Das Ablaufdatum der Optionsscheine kann vom Unternehmen beschleunigt werden, wenn die Stammaktien des Unternehmens nach vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots an zwanzig (20) aufeinanderfolgenden Handelstagen einen volumengewichteten Durchschnittskurs von mehr als 0,40 Dollar erreichen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird dazu verwendet werden, das erfolgreiche Explorationsprogramm des Unternehmens beim Vorzeigeprojekt Escacena in Südspanien voranzutreiben und das allgemeine Betriebskapital zu erhöhen. Für einen Teil des Angebots kann eine Vermittlungsgebühr anfallen.

Das Angebot soll am oder um den 31. Oktober 2023 abgeschlossen werden und unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Stammaktien, die im Rahmen dieser Privatplatzierung ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist und in den USA einer Weiterverkaufsbeschränkung gemäß den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung verkauft werden sollen, wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung ("U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen anwendbaren Gerichtsbarkeit registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderer Gerichtsbarkeit ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.