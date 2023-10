NEW YORK, 4. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die weltbekannte Seidenmarke LILYSILK hat sich erneut mit der National Breast Cancer Foundation, Inc. (NBCF) zusammengetan, um das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen und den Beginn des Brustkrebsmonats 2023 einzuläuten. Die Marke wird eine Geschenkaktion zum Thema Brustkrebs organisieren und inspirierende Geschichten von Überlebenden erzählen, nachdem LILYSILK kürzlich 1.500 Seiden-Augenmasken für die HOPE-Kits von NBCF gespendet hat, um Frauen in Behandlung Trost und Unterstützung zu spenden.

LILYSILK startet die Aktion am 28. Oktober und verfolgt das Ziel, LILYSILK-Fans in aller Welt zu motivieren, sich an der Aufklärung über Brustkrebs zu beteiligen. LILYSILK ist der festen Überzeugung, dass wir alle gemeinsam etwas bewirken und die von Brustkrebs Betroffenen unterstützen können, um auch ihnen ein großartiges Leben zu ermöglichen. Darüber hinaus plant die NBCF, am selben Tag auch eine ähnliche Veranstaltung auf ihren Social-Media-Kanälen abzuhalten.